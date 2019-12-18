Таксист из Челябинска обворовал два детсада на 53 тысячи рублей

Мужчину заключили под стражу.

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В Верхнем Уфалее неизвестный ограбил два детских сада в микрорайонах Центральный и Спартак. Злоумышленник вынес ноутбуки и денежные средства. Сумма ущерба составила более 53 тысяч рублей.

Подозреваемый был задержан в Сосновском районе. Им оказался 39-летний челябинец, который ранее уже был судим. Работая таксистом, он доставил клиента в Верхний Уфалей. С 16 до 17 часов воспитатели и дети находились на прогулке. Тогда он, воспользовавшись этим, под видом родителя зашел в помещения и совершил кражи. Также он совершил аналогичные преступления в других городах Челябинской области.

«По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Верхнеуфалейскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), соединенные в одно производство», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.