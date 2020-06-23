Бюджетный синдикат: сотрудники детского центра украли почти 10 миллионов рублей у администрации Магнитогорска

В сговоре участвовали директор, его заместитель и бухгалтерия.

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Пятеро сотрудников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» предстали перед Орджоникидзевским судом Магнитогорска. Директор, его заместитель и сотрудники бухгалтерии были признаны виновными в хищении 9,6 миллионов рублей. Средства из учреждения они «выкачивали» в течение десяти лет.

«Суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств установил, что директор, заместитель директора, главный бухгалтер и два бухгалтера учреждения в период с 2007 по 2017 годы. в различном составе соучастников совершили хищение свыше 9,6 миллионов рублей, принадлежащих администрации Магнитогорска», — рассказали «Первому областному» в прокуратуре Челябинской области.

Схемы применялись для бюджетных организацией стандартные: фиктивное трудоустройство, начисление премий сотрудникам с дальнейшим «возвратом» их руководству для нужд организации, завышение стимулирующих, больничных и отпускных выплат ряду сотрудников.

«Кроме того, обвиняемые заключали с предпринимателями договоры на поставку различных предметов для нужд детей, вводя в заблуждение относительно своих намерений. При этом по договоренности товар не поставлялся, а перечисленные в счет оплаты денежные средства возвращались в наличной форме якобы для иных нужд учреждения», — добавили в прокуратуре.

Суд распределил наказание в зависимости от степени участия в преступления подсудимых. Так, бывшие директор, главбух и бухгалтер получили по 3,5 года лишения свободы и по 160 тысяч штрафа, один из бывших бухгалтеров — 2 года заключения и 80 тысяч штрафа. Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Пятая фигурантка дела получила 1,5 года условно с испытательным сроком в три года.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования о возвращении похищенных и не возмещенных 6,8 миллионов рублей.