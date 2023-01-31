В Челябинске состоялась премьера документального фильма о киберспорте «Мишки на сервере»

В большом кинозале «Мегаполиса» на творческой встрече с режиссером собрались геймеры и фанаты компьютерных игр

«Это здорово, что Челябинску так интересен киберспорт, что здесь есть люди, для которых это важно. Что есть люди и компании, которые готовы устроить грандиозное соревнование с призовым фондом. Значит, мы сделали интересное кино»,

— не скрывает эмоций Кирилл Алехин.

«А почему бы и нет? „Мишки на сервере“ заканчиваются 2022 годом. Это документальный проект. А можно заглянуть в будущее, рассказать о компьютерных играх, которые создаются в России. Об искусственном интеллекте, который эти игры изменит. Каждый из этих пунктов — тема для отдельного разговора, новой серии, нового сезона „Мишек“. Почему нет?»

В челябинском кинотеатре «Мегаполис» 30 января состоялся уникальный Кубок ОТВ по киберспорту — любительский турнир компьютерных игроков. Соревнования стали дополнением к премьере подробного документального фильма «Мишки на сервере», посвященного истории киберспорта в России.В атриуме «Мегаполиса» установили несколько игровых постов — все желающие могли посоревноваться в виртуальной дуэли в Counter strike, культовой арене поединков Mortal combat, а еще покататься на виртуальных лыжах. Участники турнира играли по классической системе навылет: проиграл — выбываешь, выиграл — выходишь в следующий круг.Пока геймеры устраивали виртуальные сражения, режиссер фильма Кирилл Алехин готовился к показу. Он очень рад, что премьера организована в Челябинске, да еще и вместе с турниром.Для премьеры готовы две серии фильма — исторический ликбез о том, как в России начали появляться компьютерные клубы и профессиональные игроки, как первый русский подросток прошел отборочные туры, полетел на соревнования в Южную Корею и занял первое место. Как проводили первые российские турниры и сколачивали профессиональные команды. Авторы фильма поговорили с теми, чьи имена стали легендами в игровом мире, и теми, кто только начинает этот путь.«Завидую нынешним геймерам, тем, кто играет сейчас. Потому что мы шли против течения, — говорит Кирилл Алехин после того, как стихли аплодисменты и выкрики „Классный фильм, круто!“. — Я тоже геймер. Да, не настолько хороший, чтобы стать героем фильма, но достаточно, чтобы понимать, как и чем живет этот мир».Из зала режиссера забросали вопросами: во что он играет сам, позволяет ли играть в компьютерные игры своей дочери и, главное, будет ли продолжение?Через несколько дней все серии документального фильма «Мишки на сервере» будут опубликованы «ВКонтакте» и на цифровой платформе Chill. Посмотреть все пять выпусков проекта можно бесплатно.Премьера фильма организована телеканалом ОТВ. Игровой партнер события и организатор турнира — игровой клуб CyberERA. Телеком-партнер турнира — провайдер «Ростелеком», который организовал для геймеров высокоскоростной канал связи со скоростью 500 Мбит/сек и публичную точку Wi-Fi-доступа в игровой зоне кибертурнира в атриуме. Центр пищевой индустрии «Ариант» обеспечил игроков питьевой водой и газированными напитками. Также партнерами мероприятия выступают девелопер «Весна» и Челябинский государственный университет.