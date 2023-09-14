Кибертанкистов Челябинской области приглашают сыграть в турнире «Кубок Танкограда»

В нем смогут бесплатно принять участие все желающие

В Челябинской области проведут региональный киберспортивный турнир по игре «Мир танков», в котором бесплатно смогут принять участие все желающие. Самые успешные и скилловые игроки получат возможность побороться за игровую валюту, а также подарочные танки. Отборочные соревнования стартуют уже 18 сентября, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Инициаторами проведения турнира стали руководители челябинского киберспортивного клуба Cyber Era. Они заручились поддержкой компании Lesta Games (владелец игры «Мир танков»), которая и предоставляет призовой фонд в виде игровой валюты. Важное условие — подать заявку и принять участие в отборочном этапе могут только жители Челябинской области.

«У нас в Челябинске долгое время не проводилось турниров по игре „Мир танков“, хотя у нее большой охват и количество поклонников. Изначально планировали провести командные состязания в формате 5×5, но затем отказались от этой идеи. Мы хотим дать возможность проявить себя всем желающим, популяризировать киберспорт и „Мир танков“», — рассказал «Первому областному» один из организаторов турнира Александр Чернев.

Турнир «Кубок Танкограда» будет проведен в несколько этапов. Первый из них стартует уже 18 сентября — участникам предстоит перейти по ссылке и отправиться в бой в режиме «Стальной охотник». Чем больше танкист сыграет боев, тем больше шансов пройти в следующий этап соревнований. Система произведет автоматический отбор лучших 10 поединков каждого участника, на основе которых и сформируется его рейтинг. Время проведения отборочного этапа — с 18 по 24 сентября.

На втором этапе, с 25 по 27 сентября, пройдут полуфиналы. Планируется, что в нем выступят 40 лучших бойцов по итогам отборочного турнира. Формат проведения соревнований на этом этапе не изменится — участникам предстоит также «поработать» в боях на свой рейтинг. Зато в финале, куда попадут топ-20 танкистов, будет проведен турнир 30 сентября в киберспортивном клубе Челябинска Cyber Era.

Призовой фонд организаторов — солидный. Скажем, финалисты турнира могут выиграть до 40 000 игрового золота, а также пополнить свой ангар коллекционным танком. Полагаются призы в виде игровой валюты даже успешно проявившим себя бойцам на отборочном этапе.

«В России проводится немало киберспортивных турниров по различным дисциплинам. Но почему-то их организаторы обделяют вниманием игру „Мир танков“. Между тем они пользуются большим спросом у любителей компьютерных игр. Мы хотим восполнить этот пробел. Рассчитываем на то, что соберем около 200—300 участников», — добавляет Александр Чернев.

Напомним, накануне с важным заявлением федеральным СМИ выступил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. По словам руководителя ведомства, ФКС России в ближайшие несколько лет планирует полностью перейти на отечественные игры. «Мир танков», которым владеет компания Lesta Games, является российским продуктом после того, как разработчики игры из компании Wargaming в марте 2022 года ушли с российского рынка и передали свой игровой бизнес в России и Беларуси Lesta Games.

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