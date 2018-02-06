/ Регулярные бизнес-миссии увеличили внешний товарооборот Челябинской области на 36%

Наиболее эффективныуй торговый партнер — Китай.

Челябинская область в 2017 году показала хороший результат работы с другими странами. Благодаря сотрудничеству с Индией, Китаем, Казахстаном и Киргизией, а также Кореей и Чехией, Узбекистаном, Германией, Австрией и Беларусью рост внешнеторгового оборота региона увеличился на 36,5%, достигнув почти 5 миллиардов рублей. Экспорт вырос на 24,5%. Яркий пример — Китай, за 9 месяцев работы с которым товарооборот вырос на 65%.

Увеличение товарооборота наблюдается по тем странам, которые приоритетны для нас, куда мы целенаправленно ездили, организовывали бизнес-миссии. Важным стратегическим этапом для нас стало проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На основе этого опыта мы начинаем большую подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, на 2018 год определено 72 международных мероприятия, 22 из них приоритетных. Планируется дальнейшее развитие отношений с такими странами, как Корея, Япония, Филиппины, Казахстан, намечена поездка в КНР, а также мы ожидаем принять большую бизнес-делегацию из Китая. В Челябинске готовимся к проведению российско-китайского форума малого и среднего бизнеса и российско-киргизской конференции. — прокомментировала достижения директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова.

Международное сотрудничество помогло выйти на новый рынок представителям малого и среднего бизнеса. Сумма контрактов по экспорту достигла 34 миллионов долларов США, новых соглашений заключили 44. Программе Российского экспортного центра соответствуют теперь 120 предприятий. Работу бизнеса курирует Центр поддержки экспорта Челябинской области. Он оказывает предприятиям региона финансовую и нефинансовую поддержку.