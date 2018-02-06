Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.63 +0.59 70.5 +0.4
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Регулярные бизнес-миссии увеличили внешний товарооборот Челябинской области на 36%

Регулярные бизнес-миссии увеличили внешний товарооборот Челябинской области на 36%

Наиболее эффективныуй торговый партнер — Китай.
сегодня в 10:25
  |  Общество
Челябинская область в 2017 году показала хороший результат работы с другими странами. Благодаря сотрудничеству с Индией, Китаем, Казахстаном и Киргизией, а также Кореей и Чехией, Узбекистаном, Германией, Австрией и Беларусью рост внешнеторгового оборота региона увеличился на 36,5%, достигнув почти 5 миллиардов рублей. Экспорт вырос на 24,5%. Яркий пример — Китай, за 9 месяцев работы с которым товарооборот вырос на 65%.

Увеличение товарооборота наблюдается по тем странам, которые приоритетны для нас, куда мы целенаправленно ездили, организовывали бизнес-миссии. Важным стратегическим этапом для нас стало проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На основе этого опыта мы начинаем большую подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме того, на 2018 год определено 72 международных мероприятия, 22 из них приоритетных. Планируется дальнейшее развитие отношений с такими странами, как Корея, Япония, Филиппины, Казахстан, намечена поездка в КНР, а также мы ожидаем принять большую бизнес-делегацию из Китая. В Челябинске готовимся к проведению российско-китайского форума малого и среднего бизнеса и российско-киргизской конференции. — прокомментировала достижения директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ольга Алейникова.

Международное сотрудничество помогло выйти на новый рынок представителям малого и среднего бизнеса. Сумма контрактов по экспорту достигла 34 миллионов долларов США, новых соглашений заключили 44. Программе Российского экспортного центра соответствуют теперь 120 предприятий. Работу бизнеса курирует Центр поддержки экспорта Челябинской области. Он оказывает предприятиям региона финансовую и нефинансовую поддержку.

Общество
Товарооборот между Челябинской областью и Китаем вырос на 62,9%
06.09.2017
Товарооборот между Челябинской областью и Китаем вырос на 62,9%
Общество
Товарооборот между Челябинской областью и Кыргызстаном вырос на 149%
19.07.2017
Товарооборот между Челябинской областью и Кыргызстаном вырос на 149%
Общество
Товарооборот между Челябинской областью и Китаем достиг трети миллиарда долларов
01.06.2017
Товарооборот между Челябинской областью и Китаем достиг трети миллиарда долларов
Общество
Южноуральские власти намерены увеличить товарооборот с Узбекистаном
03.04.2017
Южноуральские власти намерены увеличить товарооборот с Узбекистаном
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
сегодня в 19:52
Челябинцы могут выбрать парки и скверы, которым необходим ремонт
Происшествия
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
сегодня в 19:07
«Решила, что ребенок ей не нужен». Младенца, труп которого нашли в Троицке, убила мать
Общество
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
сегодня в 18:27
Эвакуатор для маршруток вышел на дороги Челябинска
Общество
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
сегодня в 18:16
Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка
Общество
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 17:40
Кому платить за отопление в Челябинске - решат в прямом эфире на 1obl.tv
Общество
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
сегодня в 17:25
Коммунальная авария оставила сотни челябинцев без водоснабжения
Политика
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
сегодня в 17:22
Участие в выборах 6 кандидатов в президенты одобрил ЦИК
Происшествия
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
сегодня в 17:08
Живодеры жестоко истязали и убили хаски в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна