/ Международный форум увеличит товарооборот с КНР

А еще поможет наладить культурные связи, а также взаимодействие в сфере туризма и образования.

На пленарном заседании IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса обсудили как цифровые технологии способствуют экономической интеграции России и Китая.

От этого форума мы традиционно ожидаем увеличения товарооборота между нашей областью, в целом России и КНР. Мы видим постоянную динамику. Цифры я называл — более 40% внешнего товарооборота Челябинской области приходится на страны ШОС. Поэтому и сегодня мы ждем результативности бизнеса от встреч, которые пройдут в формате b2b, и, конечно, кроме деловых отношений, важны и культурные связи, и взаимодействие в сфере туризма, образования — все это является нашими общими задачами, которые мы решаем в рамках таких встреч. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Участниками форума из Китайской Народной Республики стали более 100 человек, 70 из которых являются представителями малого бизнеса. Форум является важным шагом в укреплении сотрудничества и взаимодействия между провинцией Хэйлунцзян и Челябинской областью.

С 2002 года между провинцией Хэйлунцзян и правительством Челябинской области установились дружественные, партнерские отношения, благодаря чему были выстроены связи между ведомствами Челябинской области и нашей провинции. В этом году была создана рабочая группа, которая усилила это сотрудничество, — наши взаимоотношения вступили в новый этап. Группа работает с марта текущего года, но за прошедшие 9 месяцев руководители наших регионов успешно провели пять разных встреч, и особенно в июле этого года мы успешно вместе провели конференцию промышленного и научно-технического сотрудничества провинции Хэйлунцзян и Челябинской области. Во время конференции между предприятиями двух регионов были достигнуты договоренности о намерениях. В настоящее время рабочая группа предпринимает усилия для скорейшей реализации достигнутых договоренностей. — прокомментировал Чэн Чжемин, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян.