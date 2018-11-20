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сегодня в 14:04
Более 10 тысяч южноуральцев уже стали волонтерами
За 4 года движение выросло на 6 тысяч человек!
/ «Автобус жизни» спасает от голода и холода челябинцев

«Автобус жизни» спасает от голода и холода челябинцев

Бездомных и малоимущих кормят и одевают волонтеры.
сегодня в 18:01
  |  Общество

Бездомные и живущие за чертой прожиточного минимума не остаются голодными в Челябинске. Обедом их кормит «Автобус жизни». Каждый вторник, каждую среду и каждую пятницу транспорт приезжает на определенную площадку, где раздает нуждающимся горячую еду, продукты, одежду и обувь, средства личной гигиены и даже лекарства.

«Автобус жизни» — первый проект нашей команды. Любой может получить горячий обед и чистую одежду. На точках кормления мы знакомимся с нашими подопечными и понимаем, как и кому, мы можем помочь. Около 35% приходящих к автобусу — это малоимущие жители города, большинство из них пенсионеры. — рассказывают волонтеры.

Автобус очень востребован: с 12 по 18 ноября за помощью обратились 58 человек, раздали 160 порций горячих обедов.

Получить помощь от волонтеров можно:

  • Вторник — улица Доватора, 1 (за кафе Subway) — 12:00—13:00

  • Среда — улица Гражданская, 14−1а (возле автомойки) — 12:00—13:00

  • Пятница — улица Лебединского, 31 (рядом с теплотрассой) — 12:00—13:00

Помочь «Автобусу жизни» можно чистыми одеждой и обувью, продуктами длительного хранения, средствами гигиены, медикаментами, одноразовой посудой и даже финансами и волонтерской деятельностью.

Благотворительная организация АНО «Жизнь» располагается на Свердловском проспекте, 12 (цоколь). Работает с 10:00 до 17:00. Телефоны для связи — 8 (351) 222 6 888, 8 919 307 13 13.

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Комментарии

Андрей
20:03, 20.11.2018
Вот эту вашу просьбу о доброте покажите нашим депутатам ну и конечно Диме с Вовой... Пусть смотрят и помогают не Украине с Сирией а нашему народу который мрет и побирается от голода...

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