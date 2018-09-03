Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.04 -0.04 79.5 -0.18
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

Общественный транспорт будет очень вместительным и комфортным.
сегодня в 17:10
  |  Общество

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске поступят на службу 75 новых автобусов, которые будут работать на экологически чистом топливе. Новый транспорт будет вместительным и очень удобным для пассажиров. Об этом «Первому областному» рассказали в управлении транспорта Челябинска.

Мы рассчитываем, что средств из федерального бюджета хватит на 75 новых автобусов. Они экологичные, будут работать на газу. Это автобусы большого класса, рассчитанные на 80 — 100 пассажиров. Кроме того, они будут оснащены низкими полами для удобства, в первую очередь для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. — рассказал сайту «Первый областной» главный специалист управления транспорта Евгений Талыпов.

В управлении также отметили, что передвигаться автобусы будут на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Сейчас проходит конкурс на закупку транспортных средств, модель и цена которых уточняются.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Помимо обновления транспортного парка в городе будут отремонтированы фасады жилых домов и учреждений культуры, а также планируется возведение набережной на реке Миасс.

Происшествия
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
23.08.2018
«Мы испытали шок». Пассажирка горящего на ходу автобуса рассказала, что творилось внутри
Общество
Челябинцы могут оплачивать проезд в автобусе картами и смартфонами
22.08.2018
Челябинцы могут оплачивать проезд в автобусе картами и смартфонами
Общество
Ночные автобусы начнут доставлять путешественников в челябинский аэропорт
31.07.2018
Ночные автобусы начнут доставлять путешественников в челябинский аэропорт
Общество
Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске
25.07.2018
Низкопольный автобус на газомоторном топливе протестируют в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
В Челябинском аэропорту откроются четыре новых направления
сегодня в 18:34
В Челябинском аэропорту откроются четыре новых направления
Общество
Евгений Тефтелев сплясал с юными челябинцами под песню про шоколад. Видео
  
сегодня в 17:53
Евгений Тефтелев сплясал с юными челябинцами под песню про шоколад. Видео
Происшествия
Кто украл мед? Пасечник потерял ульи в утреннем поле
сегодня в 17:49
Кто украл мед? Пасечник потерял ульи в утреннем поле
Происшествия
Трое детей госпитализированы после игр с газовым баллоном
сегодня в 17:42
Трое детей госпитализированы после игр с газовым баллоном
Общество
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня в 17:10
75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС
Культура
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
сегодня в 16:54
Зрители «Онлайн ТВ» в прямом эфире увидят выступления хоров в храме Рождества Христова
Происшествия
Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле
сегодня в 16:20
Пьяный сотрудник автомойки угнал иномарку клиентки в Чебаркуле
Общество
Предприниматели Челябинска смогут купить места под киоски на электронных торгах
сегодня в 15:31
Предприниматели Челябинска смогут купить места под киоски на электронных торгах
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6