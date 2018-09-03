/ 75 новых автобусов запустят в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

Общественный транспорт будет очень вместительным и комфортным.

К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске поступят на службу 75 новых автобусов, которые будут работать на экологически чистом топливе. Новый транспорт будет вместительным и очень удобным для пассажиров. Об этом «Первому областному» рассказали в управлении транспорта Челябинска.

Мы рассчитываем, что средств из федерального бюджета хватит на 75 новых автобусов. Они экологичные, будут работать на газу. Это автобусы большого класса, рассчитанные на 80 — 100 пассажиров. Кроме того, они будут оснащены низкими полами для удобства, в первую очередь для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. — рассказал сайту «Первый областной» главный специалист управления транспорта Евгений Талыпов.

В управлении также отметили, что передвигаться автобусы будут на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Сейчас проходит конкурс на закупку транспортных средств, модель и цена которых уточняются.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Помимо обновления транспортного парка в городе будут отремонтированы фасады жилых домов и учреждений культуры, а также планируется возведение набережной на реке Миасс.