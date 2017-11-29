/ Владимир Бурматов выделил гранты для зоозащитников Челябинска

Несколько подшефных организаций получат деньги на лечение и уход за брошенными животными.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов побывал в нескольких приютах Челябинска, где пообщался с зоозащитниками. Волонтеры поддержали инициативу парламентария по ужесточению закона о живодерах. Кроме того, Бурматов отметил необходимость денежной поддержки некоммерческих организаций и выделил гранты нескольким подшефным приютам.



В последний месяц волна живодерства прокатилась по Челябинской области. Каждую неделю мы из СМИ узнаем о нескольких новых случаях такого рода преступлений. Именно поэтому роль приютов, работающих по системе «спасти-выходить-пристроить», очень высока. Мы приняли решение помочь тем неравнодушным добровольцам, кто занимается такой работой. Нами выделено несколько грантов на поддержку зоозащитной деятельности. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, накануне законопроект об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными прошел первое чтение, его поддержали представители всех фракций. Поправки предусматривают ужесточение наказания, то есть увеличение наказания и введение повышенных штрафов. Одним из инициаторов выступил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.