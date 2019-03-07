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Челябинские врачи провели уникальную операцию девушке-инвалиду

Хирургическое вмешательство спасло Василине жизнь.
сегодня в 17:20
  |  Общество

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов навестил Василину Реснянскую, которой сделали уникальную операцию. Девушка встретила его в прекрасном настроении и в добром здравии. Но еще недавно она была в отчаянии и на грани смерти из-за болени.

Врачи поставили девушке диагноз, что одна из ее почек отказала и ее необходимо удалить. Сложность оказалась в том, что врачи в Челябинске отказались делать операцию из-за особенностей костного строения девушки, а столичные врачи выставили ей счет, оплатить который она была не в состоянии.

Я уже собиралась на тот свет, как говорится, но судьба свела меня с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Сначала он мне помог с новой инвалидной коляской, а потом и взялся спасать мое здоровье. — отметила Василина.

Парламентарий помог найти хороших врачей, которые согласились помочь Василине. Денег с нее брать не стали, к тому же, врачи уточнили, что предыдущий диагноз оказался неверным. Почка, которую ранее посчитали отмершей, была еще дееспособна.

Несмотря на всю сложность случая, связанного с врожденным нарушением развития костного скелета пациентки и проблемой с доступом к органу, операция прошла успешно, Василина очень быстро восстановилась, никаких проблем она теперь с почками не имеет, но мы будем продолжать ее наблюдать. — отметил главный врач Дорожной клинической больницы Алексей Царев.

Сейчас Василина уже вернулась домой в интернат, где она живет и работает в библиотеке. Главный подарок на Международный женский день, по словам Василины, она уже получила: возможность жить и строить планы на будущее. Об этом они и говорили с Владимиром Бурматовым.

Очень рад видеть Василину в боевом настроении. Мы решили важный вопрос с ее здоровьем, теперь пора двигаться дальше. Мы предложили Василине возглавить наше волонтерское направление, связанное с помощью людям с ограниченными возможностями. Ее энергия, жизнелюбие, доброта могут стать примером для многих людей. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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