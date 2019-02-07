/ 25 дорог отремонтируют в Челябинске в этом году

Борис Дубровский поручил максимально подготовиться к началу строительного сезона.

О том, что жителям Челябинска нужны качественные дороги, заявил сегодня, 7 февраля, губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В текущем строительном сезоне областной столице предстоит ремонт и постройка новых дорог, пешеходных и прогулочных зон. Именно на эти цели из федерального и областного бюджета было направлено свыше пяти миллиардов рублей. Глава региона поставил задачу — провести в срок необходимые подготовительные процедуры, чтобы с приходом тепла приступить к работам.

Строительный сезон короткий, а работы предстоит много. Сумма финансирования на дороги в текущем году существенно увеличена. Работы по ремонту и строительству дорог должны быть проведены качественно. Мы должны привести в порядок наши развязки, мосты, расширить, где это необходимо, путепроводы, на которые приходится большая нагрузка. Подчеркну, нам важен результат: качественные дороги для жителей областного центра. — отметил Борис Дубровский.

Всего в перечень дорог включены 25 пунктов. Как рассказал врио главы Челябинска Владимир Елистратов, речь идет не только о капитальном ремонте, но и о строительстве новых дорог.

Наиболее знаковые объекты: строительство и реконструкция трех объектов на улице Дарвина (будет возведена транспортная развязка с выездом на Троицкий тракт, реконструировано транспортное кольцо на пересечении с Блюхера и отремонтировано дорожное полотно), строительство транспортной развязки по улице Братьев Кашириных от Кирова до Российской с выходом на Труда, а также ряд других дорог, которые имеют не менее важное значение. — прокомментировал Владимир Елистратов.

Перечень дорожных работ, которые пройдут в 2019 году в Челябинске:

- Ремонт улично-дорожной сети города (улица Доватора, Новоградский проспект, Худякова, Чичерина, Северный луч, Коммуны, Сони Кривой, Энгельса, Курчатова, Дзержинского, Свободы, Хлебозаводская);

- Обустройство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина со Сквером искусств;

- Обустройство пешеходно-транспортной набережной севернее земельного участка Общественного делового центра до границ участка ООО «Гала»

- Обустройство пешеходно-транспортной набережной от улицы Труда, 100, до улицы Труда, 92а, с проходом под Троицким мостом и выходом на пешеходную часть улицы Кирова;

- Капитальный ремонт Университетской набережной на участке от Кирова до Береговой;

- Строительство улицы Набережной от Братьев Кашириных до Калинина;

- Реконструкция улицы Береговой;

-Строительство надземного пешеходного перехода через улицу Худякова.