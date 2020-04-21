У всех прибывших из Таиланда южноуральцев тест на коронавирус отрицателен

Следующий анализ будет взят на десятый день их пребывания на самоизоляции.

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В минувшие выходные в Челябинскую область вернулись туристы, которые не могли вылететь из Таиланда. Их всех поместили на территорию санатория «Изумрудный», находящегося в областном центре. У них были взяты анализы на коронавирусную инфекцию.

Первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт сообщила, что ни у одного из прилетевших туристов болезнь не подтверждена.

«Первый тест у всех отрицательный. Также возьмем анализы на десятый день, дальше будем уже информировать», — отметила Ирина Гехт.

Также сегодня, 21 апреля, вечером прибывает рейс из Турции, где зарезервированы места для 39 южноуральцев. Все прилетевшие также пройдут обязательный карантин на территории челябинского санатория, и у них возьмут анализ на коронавирус.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, вы можете обратиться на круглосуточную горячую линию: 8-800-201-41-88. А все прибывшие в Челябинскую область из других регионов, в особенности из Москвы и Санкт-Петербурга, обязаны заявить о себе в региональный Минздрав: 8-351-240-15-16.