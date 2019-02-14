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/ Жители Металлургического района жалуются на отсутствие отопления

Жители Металлургического района жалуются на отсутствие отопления

Батареи остаются холодными уже несколько дней.
сегодня в 15:44
  |  Общество

Жители Металлургического района в Челябинске уже два дня вынуждены обогревать свои жилища электроприборами, поскольку отопления в домах по улице Социалистической нет.

За эту зиму уже в третий раз отключают отопление, на подъезде нет никакого объявления. Дозвониться в управляющую компанию мы не смогли. — пожаловалась сайту «Первый областной» Ирина Нагаева.

Проблема с теплосетями в Металлургическом районе действительно есть. Об этом знают все УК. В компании «Навела», обслуживающей дом, рассказали, что всегда стараются разбираться с отключениями оперативно.

Никаких проблем сегодня на улице Социалистической с отоплением нет. Вчера отопление отключили МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» по телефонограмме, вечером, после 22:00 его включили. Как всегда бывает после отключения, некоторые стояки не включились. На утро мы приняли три заявки о том, что стояк не включился, их мы отработали. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в управляющей компании.

Напомним, что в Металлургическом районе в ближайший месяц должны появиться новые тепловые пункты. Также в районе планируют реконструировать все магистральные сети. Для этого будет разработана трехлетняя программа, которая начнет функционировать уже в этом году.

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