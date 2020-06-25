Будущие предприниматели получат дополнительную поддержку от правительства

Губернатор Челябинской области озвучил депутатам ряд новых инициатив.

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Сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в обращении к депутатам Заксобрания региона отметил, что в прошедшем 2019 году в сфере социальной поддержки сделаны большие изменения.

Так, впервые за 3 года была проиндексирована выплата ветеранам труда. И в 6 раз была увеличена выплата труженикам тыла. А также установлена выплата для детей погибших участников Великой Отечественной войны. Помимо этого, 94 ветерана обеспечены постоянным жильем.

К слову, поддержку правительства также получили и тысячи семей, прежде всего, многодетные. В этом году областной материнский капитал был повышен почти в два раза — до ста тысяч рублей.

И глава региона отметил, что в области должны актуализировать и расширить возможности социального контракта, во исполнение поручения президента Владимира Путина.

«Мы увеличим размер соцконтракта — с тридцати до восьмидесяти тысяч рублей, и на порядок — до тысячи семей в год расширим охват этой формой поддержки. Дадим преимущества тем, кто хочет стать предпринимателем или пройти переобучение по востребованным специальностям», — заявил Алексей Текслер.

Отмечается, что соответствующий законопроект планируется к принятию сегодня и губернатор попросил депутатов ЗСО его поддержать.