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/ Уникальный робот Федор остался без деталей от зарубежных производителей

Уникальный робот Федор остался без деталей от зарубежных производителей

Поставщики отказались сотрудничать после того, как узнали, что Федор умеет стрелять.
сегодня в 13:11
  |  Общество

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для произведенного в Магнитогорске робота «Федора». Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров. Причиной отказа в поставке комплектующих он назвал то, что «Федор» научился стрелять.

Возможно, мы бы и дальше продолжили пользоваться зарубежной продукцией, но после того, как наши некоторые партнеры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот «Федор» научился стрелять, нам отказали в поставках. — приводит слова Евгения Дудорова РИА «Новости».

По словам директора организации, им не оставалось ничего другого, кроме как разработать собственные двигатели для робототехнического применения.

Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, — буквально до прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на собственные разработки. — отметил Евгений Дудоров.

Напомним, отечественный человекообразный робот «Федор» или Final Experimental Demonstration Object Research, был разработан ФПИ совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС. Планируется, что уже в 2021 году робот отправится в космос на новом корабле «Федерация»

Отметим, что «Федор» — первый в мире робот, который умеет садиться на шапаг и стрелять из пистолетов с двух рук.

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