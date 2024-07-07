Телемарафон «Всё для Победы!» проходит на телеканале ОТВ 7 июля

Телезрители могут помочь бойцам СВО

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Сегодня, 7 июля, в День воинской славы на телеканале ОТВ проходит очередной марафон «Все для победы». Проект проводится совместно с Народным фронтом и помогает собрать средства на покупку всего необходимого для южноуральских бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, передает ИА «Первое областное».

На протяжении всего дня на телеканале ОТВ на экране будет транслироваться QR-код. Все желающие могут отсканировать его и перечислить любую сумму в помощь нашим бойцам. На собранные деньги для военнослужащих приобретут необходимое оборудование, медикаменты, вещи и многое другое — все, что просили сами бойцы.

Специально ко Дню воинской славы для зрителей подготовили репортажи и интервью участников спецоперации.

Напомним, самый первый телемарафон «Все для победы» прошел 23 февраля 2023 года. За полтора года регулярных эфиров удалось собрать более 23,6 миллиона рублей.