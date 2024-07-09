Телемарафон «Всё для Победы!» собрал для бойцов помощи еще на полмиллиона рублей

Продолжаем помогать землякам на передовой





В Челябинске состоялся очередной телемарафон «Всё для Победы!». Проект проводится совместно с Народным фронтом и помогает собрать средства на покупку всего необходимого для южноуральских бойцов.



Зрители телеканала ОТВ перечислили 130 тысяч рублей, а также принесли в исполком Народного фронта помощи на 380 тысяч рублей.

Напомним, «Первый областной» — единственный в стране региональный телеканал, который ежемесячно проводит благотворительные марафоны в поддержку бойцов СВО. За все время работы проекта «Всё для Победы!» зрители ОТВ собрали более 25 миллионов рублей.