57 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Челябинской области

Минздрав опубликовал статистику по зараженным.

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На утро 12 мая в Челябинской области подтверждены 1289 случаев заражения коронавирусом. Еще у 57 южноуральцев за последние сутки диагностировали COVID-19. Девять пациентов были переведены в больницы других регионов по месту прописки. Умерли 12 человек, у восьмерых из них коронавирус был сопутствующим заболеванием.

«Граждане с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на „горячую линию“. Выдача больничных листов осуществляется дистанционно — в электронном виде либо участковым врачом на дому», — сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Все желающие могут в любое время суток обратиться по телефону горячей линии министерства: 8 (351) 240-15-16. Также открыта горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88 и предпринимателей: 8-800-350-24-74.За психологической помощью обращайтесь по номеру 8-351-269-77-77.