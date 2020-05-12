В Челябинске фотограф одного из изданий заразился коронавирусом

Заболевание диагностировано у сотрудника холдинга «Гранада пресс».

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Фотограф медиахолдинга «Гранада пресс» Олег Каргаполов заразился ковидной пневмонией. По сообщению местных СМИ, инфекцию журналист подхватил во время пасхальной службы, куда он направился в качестве представителя прессы.



Заболевание своего сотрудника подтвердил директор издательского дома «Гранада пресс» Сергей Филичкин. Он также сообщил, что ковидной пневмонией заразилась и жена журналиста. Примерно две недели назад супруги попали в больницу с диагнозом «пневмония».

«Там сделали анализ и установили, что это ковидная пневмония. Пневмония — заболевание тяжелое, при поступлении состояние было тяжёлое, сейчас наш товарищ идёт на поправку, и мы очень надеемся, что через неделю мы увидим его снова на работе»,— рассказал «Первому областному» Сергей Филичкин.

Директор «Гранады пресс» заверил, что холдинг с самого начала пандемии работает дистанционно и исключил контакты Олега Каргаполова с другим своими сотрудниками. По словам Сергея Филичкина, всё взаимодействие между редакцией и фотографом в период самоизоляции осуществляется через телефон и мессенджеры.

«Олег Каргаполов у нас не появляется в офисе, все задания получает по телефону и по мессенджерам, ровно как и свои работы он выкладывает в наших чатах. Сказать, что у него были обширные контакты среди сотрудников, я не могу»,— отметил Сергей Филичкин.

Напомним, что ранее диагноз «коронавирус» подтвердился у одного из сотрудников медиахолдинга ОТВ. Всего же в России жертвами коронавируса стали более сотни журналистов.