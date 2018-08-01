/ В монастыре пытаются спасти выжившую после нападения хищника утку

«Чупакабра» задушила и выпила кровь у целой стаи редких птиц.

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Сестра Свято-Казанского монастыря, находящегося в Челябинской области, рассказала о спасении уточки. Птица оказалась единственной выжившей после нападения на стаю неизвестного хищника.

Сейчас утку-пингвина выхаживают в местном «лазарете» вместе с кошками и другими монастырскими обитателями.

Они пытались убежать от того, кто на них напал, пытались спастись. Некоторые пытались через сетку пролезть, они застрявшие были. Горло всех уток было перегрызено. Для нас это событие — печальное. Это были первые «ласточки» в нашем хозяйстве. Планировали еще разводить, а теперь получается, что опасно. Осталась в живых одна уточка. Ее привезли на излечение, обработали се раны. Даст Бог, выживет. — рассказала сайту «Первый областной» сестра Свято-Казанского женского монастыря.

Напомним, накануне на подворье Свято-Казанского женского монастыря Троицка хищник пробрался через сетку к птицам редкой породы. Стая «Пингвинов» погибла, десять птиц задушены.