/ Популяцию уток-пингвинов в троицком монастыре поможет восстановить зоозащитник

Также ветеринар дал профессиональные советы по реабилитации единственной выжившей после нападения таинственного зверя утки. Ведь Карену Даллакяну не раз самому приходилось выхаживать раненых птиц. — рассказали сайту «Первый областной» представители монастыря.
Сестры уже решили, что примут уточек и постараются лучше защитить их от лесных обитателей.
Напомним, в конце июля на подворье Свято-Казанского женского монастыря Троицка хищник пробрался через сетку к птицам редкой породы. Стая «Пингвинов» погибла, десять птиц задушены. Одну уточку с перекушенным горлом и сломанным крылом выхаживают монахини.