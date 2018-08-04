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/ Популяцию уток-пингвинов в троицком монастыре поможет восстановить зоозащитник

Популяцию уток-пингвинов в троицком монастыре поможет восстановить зоозащитник

Карен Даллакян готов отдать выводок фонда диких животных.
сегодня в 13:16
  |  Общество
О трагедии в троицком монастыре, где неизвестное существо загрызло почти всех уток-пингвинов, узнал челябинский зоозащитник. Карен Даллакян посочувствовал монахиням и утешил их. В фонде «Спаси меня» нашлись пингвиньи уточки — целых 7 птиц. Популяция их в Казанском женском монастыре может быть восстановлена очень скоро.

Также ветеринар дал профессиональные советы по реабилитации единственной выжившей после нападения таинственного зверя утки. Ведь Карену Даллакяну не раз самому приходилось выхаживать раненых птиц. — рассказали сайту «Первый областной» представители монастыря.

Сестры уже решили, что примут уточек и постараются лучше защитить их от лесных обитателей.

Напомним, в конце июля на подворье Свято-Казанского женского монастыря Троицка хищник пробрался через сетку к птицам редкой породы. Стая «Пингвинов» погибла, десять птиц задушены. Одну уточку с перекушенным горлом и сломанным крылом выхаживают монахини.

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