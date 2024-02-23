Челябинский губернатор передал партию оборудования для фронта

В студии ОТВ Алексей Текслер рассказал, какую поддержку оказывают бойцам СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в марафоне «Все для Победы!», организованном телеканалом ОТВ и региональным отделением Народного фронта.

Глава региона рассказал, какую помощь и поддержку получают южноуральские бойцы на передовой, а также показал, что войдет в состав новой посылки для военнослужащих 90-й гвардейской танковой дивизии.

«Генераторы, квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы, радиостанции и другое оборудование, которое поможет им бить врага. Выполняем прямые заявки наших бойцов. Так, по их просьбам мы уже отправили на фронт более 50 автомобилей, а все вместе грузы измеряются в тысячах тонн. Наши предприятия много что делают, обычные люди помогают — эта работа идет и „сверху“, и „снизу“», — рассказал губернатор.

В конце марафона необходимую технику забрали, чтобы в ближайшее время отправить «за ленточку».

Также Алексей Текслер рассказал о том, какая помощь оказывается участникам СВО и членам их семей на Южном Урале.

«Мы помогаем нашим ребятам, которые получили ранения: военный госпиталь полностью отремонтировали, установили новое оборудование. Большая поддержка идет семьям бойцов. Лично встречаюсь с родными ребят, в том числе с семьями погибших. У нас открыт Центр поддержки воинов, где могут получить помощь как сами бойцы, так и их семьи. Фонд защитников Отечества ориентирован на оказание адресной помощи: здесь можно получить поддержку самую разную — от помощи в переобучении до получения средств реабилитации и так далее. Это большая комплексная, системная работа», — подчеркнул губернатор.

Напомним, в ходе этого же эфира Алексей Текслер рассказал, что освобожденная Авдеевка войдет в состав города Ясиноватая, над которым шефствует Челябинская область.

После эфира в своем телеграм-канале он еще раз поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.

«Прежде всего, тех, кто сейчас на передовой, парней, которые вернулись домой. С праздником и тех, кто трудится в тылу. Этот вклад тоже важный. Вспомним сегодня тех, кто погиб. Их дело будет жить», — написал Алексей Текслер.

Напомним, телемарафон «Все для Победы!» — это совместный проект телеканала ОТВ и Народного фронта. Челябинская область — единственный регион, где такой марафон проводят каждый месяц. За время проведения марафонов было собрано порядка 20 миллонов рублей. Присоединиться к помощи могут все желающие. Для этого необходимо отсканировать QR-код, транслируемый в эфире, и перевести средства на спецсчет. Необходимые вещи можно привезти в пункт сбора по адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, 20.