/ На забытые коробки с боеприпасами наткнулись жители Челябинска

Фотографии находки появились в телеграм-канале.

О неожиданной находке в виде коробок с боеприпасами сообщил телеграм-канал Baza. По этим данным, коробки обнаружили в Челябинске, недалеко от летного училища. Внутри, предположительно, находились порох или иные взрывчатые вещества, «ехала» находка в Свердловскую область из Копейска, а заказчиком выступало Министерство обороны. Подтверждалась информация фотографиями, сделанными на месте.

По сообщениям очевидцев, несколько ящиков утащили к себе гражданские. — комментирует телеграмм-канал Baza.

Также сообщалось, что на место приехали сотрудники полиции и увезли коробки, однако это не подтверждают в региональном Главке.

Информация не соответствует действительности. — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По их данным, обращений или заявлений о нахождении боеприпасов на территории Челябинска не поступало.