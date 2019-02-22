/ Борис Дубровский возложил цветы в память о погибших воинах

Церемония у Вечного огня состоялась перед Днем защитника Отечества.

У Вечного огня в Челябинске почтили память погибших воинов. К мемориалу возложили венки и цветы — каждому, кто не вернулся из боя и пал на поле сражения. На торжественной церемонии, традиционно проходящей перед 23 февраля, присутствовал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

К Вечному огню приходят люди всех поколений — ветераны войны, участники боевых действий, взрослые и дети. Свои цветы приносят молодожены. Это значит, что связь поколений никогда не прервется и будет крепнуть с каждым днем. — сказал глава региона Борис Дубровский.

В церемонии также участвовали отличники учебы из училища штурманов, представители правительства области и администрации Челябинска, руководители правоохранительных и военных органов, ветераны ВОВ и участники боевых действий, члены семей погибших защитников Отечества.