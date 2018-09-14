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/ Реконструкция событий Великой Отечественной Войны пройдет в Челябинске

Реконструкция событий Великой Отечественной Войны пройдет в Челябинске

Военно-исторический фестиваль состоится в парке «Никольская роща».
сегодня в 07:21
  |  Культура

В эту субботу, 15 сентября, пройдет военно-исторический фестиваль «Челябинские герои». В рамках мероприятия состоится реконструкция событий 1943 года, в ходе которых были освобождены Орловская и Брянская области. О важности фестиваля сайту «Первый областной» рассказал куратор военно-исторического фестиваля «Челябинские герои», руководитель клуба военно-исторической реконструкции «196 Инсарский» Сергей Игнатьев. По его словам, в этом году организаторам удалось выйти за рамки реконструкции и сделать масштабное событие.

У нас в этом году получилось сделать целый военно-исторический фестиваль. Он посвящен подвигу уральских добровольцев, в том числе и челябинских, которые составляли личный состав уральского добровольческого танкового корпуса. Поэтому мы и назвали фестиваль «Челябинские герои», чтобы люди помнили, что в Челябинске есть большое количество героев, и первой и второй мировой войны. — рассказал сайту 1obl.ru Сергей Игнатьев.

Кроме реконструкции, гостей фестиваля ожидает выставка техники и снаряжения, полевая кухня, экспозиция полевого госпиталя, узла связи и полевого штаба. В фестивале также примут участие военно-патриотические клубы из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Кирова, Самары, Кургана, Шадринска. Праздник пройдет с 9 до 18 часов в парке «Никольская роща».

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