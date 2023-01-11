Борщевой набор в Челябинске подорожал на 18 рублей

В январе 2023 года четыре тарелки супа обойдутся в 141 рубль

Каждый месяц Центробанк рассчитывает «индекс борща» в разных городах России. Это стоимость продуктов, из которых можно приготовить четыре тарелки супа. В борщ входят базовые продукты: овощи и мясо, поэтому на примере этого блюда хорошо видно, как растут цены на разные группы продовольствия. Результаты исследований публикуются на сайте проекта.



По данным экспертов, в январе 2023 года сварить кастрюлю борща и накормить семью из четырех человек в Челябинске можно за 141 рубль 38 копеек. Это на 18 рублей дороже, чем было в декабре 2022 года: тогда «индекс борща» составил 122 рубля 98 копеек. В среднем по России борщевой набор стоит 150,2 рублей.

В список продуктов специалисты Центробанка включают: картофель (350 гр.), капусту (200 гр.), лук (80 гр.), морковь (80 гр.), свеклу (130 гр.), чеснок (6 гр.), курятину (500 гр.), сметану (100 гр.) и хлеб (200 гр.). Приправы и дополнительные ингредиенты не учитываются.

«Индекс борща» рассчитывают, анализируя цены в известных сетевых магазинах эконом-класса: «Пятерочке», «Магните», «Дикси» и других. Продукты берутся самые дешевые, овощи немытые и нефасованные, мясо неразделанное.

Как «индекс борща» связан с инфляцией, падением доллара и ростом зарплат, мы рассказывали в отдельном материале. Там же корреспонденты Первого областного информагентства высчитали «индекс борща», заменив курицу говядиной на кости, а перед майскими праздниками посчитали «индекс шашлыка».