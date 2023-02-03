«Ашан» в Челябинске будет сдерживать цены на продукты первой необходимости

Гипермаркеты ограничат наценки на весь 2023 год

Сеть гипермаркетов «Ашан» по предложению ФАС России продлила добровольные обязательства по ограничению наценок в 2023 году. Это значит, что в магазинах компании рост цен на социально значимые продукты питания не превысит 5—10% в зависимости от позиции. В перечень товаров с минимальной наценкой входят молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщового набора». Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

В Челябинске гипермаркеты «Ашан» работают в двух торгово-развлекательных комплексах — «Роднике» и «Космосе». Компания открывала магазин и в Магнитогорске в ТРК «Семейный парк», но в начале 2021 года остановила его работу и ушла из города. К ограничению наценок присоединилась и сеть супермаркетов «Атак», входящая в группу компаний «Ашан». «Атак» в Челябинской области не представлен.

«Ретейлеры сохранили наценки на отдельные позиции социально значимых товаров на уровне до 10%, а также до 5% на некоторые позиции четырех групп товаров: хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, сахар-песок и „борщовый набор“. Доля позиций яблок, картофеля, капусты, моркови, лука и свеклы с ограниченной наценкой составляет до 75% от общего числа, хлеба ржаного, ржано-пшеничного, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки — до 30%, остальных категорий социально значимых продовольственных товаров — чуть менее 15%», — отмечают в Федеральной антимонопольной службе.

Всего, по данным ФАС, в магазинах «Ашан» и «Aтак» составлен перечень из 2 882 позиций товаров с ограниченными предельными торговыми наценками. Все эти продукты востребованы потребителями.

«ФАС России поддерживает ответственное поведение ретейлеров. По мнению службы, ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. В то же время ведомство подчеркивает, что цены на такие товары не регулируются государством — инициатива торговых сетей об ограничении уровня наценок носит добровольный характер», — подчеркивают в пресс-службе ФАС.

Добавим, Челябинское УФАС ожидает, что региональные торговые сети вслед за федеральными снизят наценки на социально значимые товары. Пока что местные компании не активны в этом направлении. Однако некоторые используют другие схемы работы с покупателями. Сеть магазинов «Ариант» запустила программу кешбэка за приобретенную продукцию.