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/ «Срочно уничтожить!» Опасный борщевик растет в челябинских дворах

«Срочно уничтожить!» Опасный борщевик растет в челябинских дворах

Растение вызывает сильные ожоги.
сегодня в 17:45
  |  Общество

Борщевик был обнаружен жителями города в одном из парков Челябинска. Его увидела активистка движения «Активисты Антиборщевик». Зная о серьезных проблемах со здоровьем, которые может спровоцировать коварное растение, женщина вышла на борьбу с ним.

Когда я, гуляя с внуком, увидела борщевик, то поняла, что его надо срочно уничтожить. Поэтому я, на следующий же день, вышла в экипировке и срезала цветки борщевика. — рассказала «Первому областному» Елена Ладная.

Сосновский борщевик — растение вызывающее сильнейшее ожоги. Сорняк обладает веществами, повышающими чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Основная опасность ожога борщевика — он проявляется лишь через определённое время. Рекомендуется работать с растением только в хорошо прорезиненных перчатках, а также следить, чтобы ветка растения не попала на лицо или глаза. В случае получение ожога рекомендуется промыть рану и обратиться к врачу.

Борщевик вообще считается растением кормовым и молодые побеги его съедобны. А в народной медицине борщевик сибирский, например, используется как желчегонное средство. Но в последнее время культивируемые виды, например, борщевик Сосновского, ведут себя агрессивно, внедряются в растительные сообщества, становясь адвентивными видами, вытесняют аборигенные виды. Являются трудноискоренимыми сорняками — рассказала «Первому областному» кандидат биологических наук Татьяна Головина.

Сосновский борщевик был выведен в СССР в качестве кормовой культуры, однако позже выяснились опасные свойства растения, которые ухудшали качество мяса и молока. В конце XX века использовать борщевик в качестве корма для скота прекратили сначала в Европа, а затем и в странах СНГ.

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Комментарии

santana
19:01, 08.08.2018
что за чушь и бред!!! вы же в крапиву не прыгаете?? ...поганки тоже идти выкорчевывать???kn

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