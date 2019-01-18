/ Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский

Поручение губернатора должно быть исполнено до середины февраля.

Предотвратить возникновение пожаров в многоквартирных домах потребовал Борис Дубровский. Распоряжение главы города выработать системную практику по обеспечению пожарной безопасности в многоквартирных домах и общежитиях прозвучало сегодня, 18 января, на совещание с главами муниципалитетов. Пилотным объектом для этого стало общежитие Челябинска на Салютной, 23, где в прошлом году произошло 12 пожаров.

Многоквартирный дом в Челябинске 12 раз горел прошлый год, и до сих пор не устранены нарушения, из-за которых возгорания происходили! Речь идет о так называемых «общедоступных местах»: коридорах, лестничных площадках. Но как такое возможно?! Понимаю, что много собственников, предполагаю, какой там контингент. Но надо что-то делать — наводить порядок, убирать хлам, который загораживает аварийные выходы, ветошь, которая горит, с людьми говорить. Недопустимы такие случаи! Берем этот случай как пилотный, вырабатываем системную практику. — потребовал Борис Дубровский.

Отметим, в доме на Салютной было выявлено 329 нарушений, что свидетельствует о несоблюдении собственниками правил пожарной безопасности. Причинами пожаров зачастую выступала неисправная электропроводка, перепланировка помещений, использование их не по назначению, а также неисправность системы автоматической пожарной защиты.

До середины февраля поручение Бориса Дубровского должно быть исполнено. Ответственными за это стали заместитель губернатора Олег Климов и врио главы Челябинска Владимир Елистратов.