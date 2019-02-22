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/ Студентка из Челябинска претендует на звание настоящей «защитницы Отечества»

Студентка из Челябинска претендует на звание настоящей «защитницы Отечества»

Девушка обладает искусством рукопашного боя и умеет быстро разбирать автомат.
сегодня в 17:06
  |  Общество

Шестнадцатилетняя Софья Ищук, студентка Челябинского академического колледжа, может потягаться силами со многими молодыми людьми. Благодаря своей увлеченностью «не женскими» видами спорта, девушка может собрать автомат за 28 секунд и показать приемы рукопашного боя.

Рукопашным боем я занимаюсь уже три года. Столько же и военно-спортивной подготовкой. Сейчас я записалась еще и на самбо. До этого пять лет я занималась баскетболом, потом попробовала боевые искусства и осталась в школе «Урал». Здесь я почувствовала себя в своей тарелке. — рассказала сайту «Первый областной» Софья Ищук.

Прилежная ученица в колледже, милая и спокойная с друзьями, на поле девушка становится настоящим профессионалом. Она уже побеждала во многих городских и областных соревнованиях. Как отмечает Софья, цели, которые она ставит себе в спорте, учат ее добиваться побед и в обычной жизни. Кстати, решать конфликты с помощью силы девушке не приходилось.

За пределами зала рукопашный бой я не использую, считаю это неправильным. Конфликт надо решать словами, силу применять надо только в крайних случаях. — подчеркнула девушка.

Софья очень любит детей. В будущем она мечтает совместить любимое занятие и профессию: стать тренером рукопашного боя у маленьких спортсменов.

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