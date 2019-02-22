/ Студентка из Челябинска претендует на звание настоящей «защитницы Отечества»

Шестнадцатилетняя Софья Ищук, студентка Челябинского академического колледжа, может потягаться силами со многими молодыми людьми. Благодаря своей увлеченностью «не женскими» видами спорта, девушка может собрать автомат за 28 секунд и показать приемы рукопашного боя.
Рукопашным боем я занимаюсь уже три года. Столько же и военно-спортивной подготовкой. Сейчас я записалась еще и на самбо. До этого пять лет я занималась баскетболом, потом попробовала боевые искусства и осталась в школе «Урал». Здесь я почувствовала себя в своей тарелке. — рассказала сайту «Первый областной» Софья Ищук.
Прилежная ученица в колледже, милая и спокойная с друзьями, на поле девушка становится настоящим профессионалом. Она уже побеждала во многих городских и областных соревнованиях. Как отмечает Софья, цели, которые она ставит себе в спорте, учат ее добиваться побед и в обычной жизни. Кстати, решать конфликты с помощью силы девушке не приходилось.
За пределами зала рукопашный бой я не использую, считаю это неправильным. Конфликт надо решать словами, силу применять надо только в крайних случаях. — подчеркнула девушка.
Софья очень любит детей. В будущем она мечтает совместить любимое занятие и профессию: стать тренером рукопашного боя у маленьких спортсменов.