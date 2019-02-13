/ Под Калиниградом нашли медаль ветерана войны из Челябинской области

Иван Кузнецов потерял награду после одного из ранений.

Медаль «За отвагу» ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Кузнецова из Челябинской области была найдена поисковиками отряда «Совесть» из Калининградской области. О находке сообщил корреспондент телеканала «Звезда» Максим Румянцев.

Поисковики отряда «Совесть» нашли в Калининградской области медаль «За отвагу». Случайно совершенно. Грунт под ногой осыпался — говорят, чудо прям. Номер сверили с документами — пропавший без вести боец, родом из Челябинской области. Стали искать родных — ещё одно чудо! Бойцу 94 года, жив-здоров, детей воспитал, внуков на ноги поставил, сейчас с правнуком нянчится. Как воевал в Кёнигсберге прекрасно помнит. — пишет на своей странице в «Facebook» Максим Румянцев.

Награда была вручена Ивану Кузнецову в 1944 году. Более того, согласно документами, мужчина числился пропавшим без вести, однако на самом деле он проживает в деревне Воздвиженка Агаповского района, откуда и призывался на фронт. Как рассказал сам Иван Кузнецов в интервью газете «Звезда», несмотря на почтенный возраст в 93 года, он прекрасно помнит события войны. Иван Кузнецов служил минометчиком и несколько раз получал ранения, после одного из них и пропала найденная спустя 74 года медаль.

Ранило меня сначала в ногу, потом в руку. Контузия на слухе тоже отразилась сильно. А медаль «За Отвагу» я в сумке с документами хранил, там же у меня гвардейский значок ещё был и знак «Отличный миномётчик». Но сумку, видимо, во время ранения потерял. Не могу даже понять, как это произошло. То ли на месте, то ли когда до медсанбата меня тащили. — передает газета «Звезда» слова Ивана Кузнецова.

Найденную медаль фронтовику отправят уже на днях. Ее отреставрировали, отчистили и отполировали. Спустя 74 года награда вернется к своему владельцу в Агаповский район.