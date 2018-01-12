/ Борис Дубровский поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Надзорный орган работает уже 269 лет.

Работники прокуратуры сегодня, 12 января, отмечают профессиональный праздник. Не позабыл об этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В официальном обращении глава региона напомнил, какими проблемами занимается прокуратура сегодня, и выразил уверенность, что законность будет торжествовать.

Ваша служба была и остается оплотом законности, правопорядка и соблюдения прав граждан. Сегодня на прокуратуру возложены серьезные задачи в плане антикоррупционной деятельности, жесткого пресечения нецелевого использования бюджетных средств, усиления надзора в экономической сфере, в борьбе с преступностью, с нарушениями трудового законодательства и социальных прав граждан. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благополучия в семьях. — поздравил Борис Дубровский.

К коллегам с поздравлением также обратился прокурор Челябинской области Александр Кондратьев. Он пожелал удачи и успехов в профессиональной деятельности.

Коллектив сайта «Первый областной» присоединяется к поздравлением с 269-летнием прокуратуры Российской Федерации.