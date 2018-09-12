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/ Борис Дубровский оценил работу нового промышленного кластера Еманжелинского района

Борис Дубровский оценил работу нового промышленного кластера Еманжелинского района

В производственном процессе задействовано сразу несколько заводов.
сегодня в 17:58
  |  Общество

В Еманжелинском районе организовали целый промышленный кластер из десяти предприятий: идею его создания предлагал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он же проверил и лично оценил новое производство.

Каждая из площадок занимается изготовлением одной детали для конечного продукта — трактора, экскаватора и крупной дорожной техники. Директор завода «Ходовые системы», на котором производят запчасти для ходовой системы транспорта, рассказал губернатору о модернизации производства, показал заготовки и местные хиты — подшипник скольжения и опорные катки.

Борис Дубровский внимательно осмотрел станки, поговорил с рабочими, познакомился с тонкостями литья и по итогу остался доволен реализацией своей задумки.

Во время обхода мы увидели живое предприятие с современными технологическими решениями, отметили заинтересованность работников. Кластер работает как стабильное решение, в рамках которого объединяется бизнес, и формируется новая устойчивость. Это точно то, что стоит поддерживать. — поделился с сайтом «Первый областной» глава региона.

Раньше комплектующие закупали в Китае: такое сотрудничество было достаточно дорогостоящим не совсем удобным с точки зрения логистики — заказ ждали неделями. Сейчас технику делают из наших местных запчастей: один завод изготавливает кузов и ковши, второй — покрышки, а еще один — собирает машину воедино, занимается ее упаковкой и продажей. Эксперты заявляют, что такая форма производства перспективна. Аналогичные кластеры собираются запускать в сфере легкой промышленности.

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