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/ В 5 раз выросло количество церковных приходов в регионе за 20 лет

В 5 раз выросло количество церковных приходов в регионе за 20 лет

Губернатор отметил рост духовных потребностей населения.
сегодня в 14:40
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с руководителем Челябинской митрополии Владыкой Григорием. На ней обсудили вопросы взаимодействия областных властей и митрополии. В их числе — строительство нового кафедрального собора в Челябинске.

В Челябинской области заложена прочная основа деятельности Русской Православной Церкви, в том числе в сотрудничестве с органами власти. Достаточно будет назвать Международный фестиваль духовной музыки, Рождественские образовательные чтения, научно-практическую конференцию «Государство. Церковь. Общество» и еще целый ряд крупных мероприятий, которые мы совместно проводим каждый год. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, что между правительством области и митрополией с 2014 года действует соглашение о социальном партнерстве. Договор предусматривает сотрудничество во всех областях: культуре, образовании, благотворительности, военно-патриотическом воспитании и противодействии проявлениям экстремизма. По словам Бориса Дубровского, очевиден рост духовных потребностей населения. Если 20 лет назад Челябинская епархия насчитывала чуть более 50 приходов, то сегодня их — более 250.

Кроме того, на встрече глава региона поблагодарил Григория и всех священнослужителей храмов митрополии, где проходили молитвы за упокой погибших 31 декабря в Магнитогорске.

У церкви и государства здесь на Южном Урале есть вопросы, которые надо решать совместно. Прежде всего — это вопросы, связанные с социальной работой церкви, которая в настоящее время активизируется, с просветительской деятельностью и работой с молодежью. Особое внимание в разговоре с Борисом Александровичем мы уделил строительству кафедрального собора в Челябинске. Борис Александрович произвел на меня впечатление делового человека, я пожелал ему сил, здоровья, с надеждой на то, что наше взаимодействие, совместная работа церкви, государства и общества приведет нас к хорошим результатам. — отметил по итогам встречи митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Добавим, в состав Челябинской митрополии входят Челябинская, Магнитогорская, Троицкая и Златоустовская епархии. По данным социологических исследований, 68% населения Челябинской области исповедуют православие.

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