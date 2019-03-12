/ В Челябинской области будет оказана господдержка предприятиям, экспортирующим продукцию

Отбором предприятий займется минэкономразвития региона.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию подчеркнул, что расширение экспорта и выход на внешние рынки — это важнейшие показатели роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса. На Южном Урале ведется системная работа по поддержке предприятий, развивающих поставки продукции на экспорт. Это позволяет наращивать объемы экспорта в регионе. Работа ведется по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Мы ставим задачу по увеличению экспорта и готовы в этом помогать нашим производителям. Для этого в 2017 году был создан Центр поддержки экспорта Челябинской области, который призван помогать нашим компаниям в продвижении региональной продукции на зарубежные рынки. На экспорт сегодня ориентированы компании, работающие в разных отраслях экономики, в том числе южноуральский агропромышленный комплекс. Конечно, определяющим фактором в увеличение экспорта остается конкурентоспособность предприятий. — отмечает глава региона.

Отбором предприятий, которым будет предоставлена господдержка, займется минэкономразвития Челябинской области. Из федерального бюджета в 2019 году на эти цели будет направлено более 14 миллиардов рублей. Предприятиям будут предоставлены субсидии на покрытие затрат, связанных с выходом на внешние рынки. Также, компаниям будет предоставлена возможность использовать широкую линейку банковских инструментов. Рассчитывать на господдержку смогут эффективные предприятия с экспортным потенциалом и необходимыми объемами финансирования.

Средства на господдержку организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, предусмотрены в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. — подчеркнул министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Поддержка бизнеса Южного Урала в рамках реализации проекта «Промышленный экспорт» простимулирует выход продукции региона на зарубежные рынки, развитие конкурентоспособности и переориентации предприятий на экспорт.