/ Челябинским бизнесменам расскажут о применении ККТ в 2019 году

Обучающий вебинар на тему «Применение контрольно-кассовой техники в 2019 году» пройдет в прямом эфире.

19 марта в пресс-центре телеканала ОТВ Александр Гончаров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, и Никита Шпаковский, начальник отдела оперативного контроля УФНС по Челябинской области, проведут обучающий вебинар для южноуральских предпринимателей на тему «Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) в 2019 году».

Присоединится к трансляции можно 19 марта в 14.00 часов (по челябинскому времени) на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».

Интересующие вопросы по заявленной теме вебинара можно отправить на электронную почту ombudsman174@mail.ru.