/ Борис Дубровский: «Это сотрудничество послужит делу развития страны и ее регионов»

Правительство Челябинской области подписало соглашение о сотрудничестве с ВТБ.

Глава региона Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума подписал соглашение о сотрудничестве Правительства Челябинской области и ВТБ. Со стороны банка соглашение подписал заместитель президента — председатель правления банка Денис Бортников.

Интерес к сотрудничеству очень высок. Поддержка ВТБ во многом способна изменить статус инвестиционных проектов, перевести их в реальные, практические координаты. Считаю правильным шагом закрепить достигнутый уровень взаимодействия специальным соглашением. Оно позволит оперативно обмениваться информацией о проектах, которые могут представлять взаимный интерес. А в целом послужит делу развития страны и ее регионов. — прокомментировал Борис Дубровский.

Благодаря сотрудничеству сторон, возможно развитие экономической сферы и промышленного производства в Челябинской области и решении задач укрепления социально-экономического потенциала региона.

Южный Урал — один из активно развивающихся регионов, где при поддержке ВТБ уже реализуется ряд проектов в различных отраслях экономики: сельском хозяйстве, промышленности, металлургии. Финансирование банка уже получили такие предприятия, как «Птицефабрика Челябинская», «Увелка Агрохолдинг», «Челябинский электрометаллургический комбинат», «Саткинский чугунно-плавильный завод», «Челябинский кузнечно-прессовый завод» и др. Большое значение в развитии поддержки реального сектора экономики региона имеет и содействие областного правительства. Уверен, что сегодняшнее соглашение станет еще одним шагом в укреплении нашего партнерства. — сообщил Денис Бортников.

Отметим, что в 2018 году ВТБ профинансировал предприятия Челябинской области на сумму свыше 60 миллиардов рублей. Из которых 43 миллиарда было предоставлено малому и среднему бизнесу. Сейчас больше 5500 предприятий данного сегмента региона обслуживаются в этом банке.