/ Причину сильнейшего пожара на рынке в Магнитогорске сообщили в МЧС

Центральную городскую ярмарку уже «ловили» на нарушении требований пожарной безопасности.

Дознаватели быстро установили причину, по которой вспыхнули торговые ряды Центральной городской ярмарки в Магнитогорске. Помогла в этом испытательная пожарная лаборатория. По их данным, пламя распространилось из павильона «Узбекская кухня», где замкнуло электропроводку.

Как известно, дыма без огня не бывает. В июле 2018 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 2 города Магнитогорска была организована проверка ООО «Центральная городская ярмарка». По её результатам за многочисленные нарушения требований пожарной безопасности наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Повторная проверка состоится в июле этого года, ее уже пообещали провести с особой тщательностью.

30 июня сгорели 2300 квадратных метров территории, всего же она занимает 30 тысяч квадратных метров. Пламя не распространилось дальше только благодаря действиям пожарных.