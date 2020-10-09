Ирина Гехт: ситуация в регионе по Covid-19 остается напряженной

Какие меры принимает правительство для противостояния инфекции?

Полторы тысячи медиков готова принять система здравоохранения региона, именно такого количества специалистов не хватает в больницах, согласно установленным нормативам. Как решается проблема с кадрами, и каких изменений ждать в медицине в ближайшее время, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Ситуация в регионе остается достаточно напряженной, в регионе стабильно держатся показатели прироста в 90-97 заболевших ежедневно, эта цифра считается высокой, если сравнивать с прошедшими периодами. Коэффициент репродукции — соотношение заболевших в течение четырех текущих дней к четырем предыдущим у нас равен 1,06% — это ниже чем среднее число по России, но показатель более единицы говорит о том, что распространение инфекции продолжается», — говорит Ирина Гехт.

Коронавирус является инфекцией близкого контакта, поэтому самое главное в нынешних условиях — носить маску и соблюдать дистанцию. Данные российского анонимного опроса показали, что 85% заболевших коронавирусом игнорировали средства защиты и посещали места большого скопления людей.

В регионе подготовлено достаточное количество коечного фонда, а на случай увеличения числа больных, создан резерв больниц, которые переоборудуют под госпитальные базы. Также задействованы все компьютерные томографы, большинство из них работают в круглосуточном режиме. Компьютерная томография показана при определенных симптомах — это ухудшение состояния в течение трех дней и температура тела свыше 38,5С°.

«С отсрочкой в 2-3 дня, но все пациенты проходят КТ и, благодаря выполнению данной диагностики, выявляется высокий уровень пневмоний. Томография входит в перечень услуг, доступных по медицинскому полису. Средства ОМС предполагают расчет определенных объемов, сегодня мы уже превысили все коэффициенты, но уже более 60 миллионов областного бюджета направлены на дополнительные исследования, также мы подключаем и частные клиники», — отмечает первый вице-губернатор.

В бюджете заложены деньги и на ремонт оборудования, которое сейчас эксплуатируют в режиме 24/7. В планах значится приобретение дополнительного томографа для Магнитогорска.

Очередность на обследования сегодня обусловлена не только уровнем заболеваемости, но и страхом людей за свое здоровье, многие пациенты приходят на КТ без направления врача, чтобы развеять свои опасения, Ирина Гехт замечает, что это тоже тормозит работу сферы здравоохранения. Однако внимание готовы уделить каждому пациенту, в регионе с этой целью запущена горячая линия по приему звонков от граждан с целью разъяснения подробностей.

Челябинское правительство ведет переговоры с благотворителями, служба «Яндекс. Такси» уже дала свое согласие на транспортировку пациентов для проведения компьютерной томографии, чтобы не нагружать машины скорой помощи.

«У нас происходят и такие приятные истории, когда появляются люди, неравнодушные к общей беде, нашелся один удивительный меценат, он живет в Москве, но родом отсюда, этот человек купит для региона десять машин неотложной помощи», — рассказывает Ирина Гехт.

Картина сегодняшнего дня выглядит примерно так: у порядка 26% заболевших людей болезнь протекает бессимптомно, у 36% в средней степени тяжести, еще 36% случаев приходится на пневмонии. Из-за настороженности населения, практически любое повышение температуры и плохое самочувствие влечет за собой вызов врача, поэтому почти вся участковая служба ушла на вызовы.

«Если на протяжении пяти дней стандартная терапия не приносит результата, то пациенту назначается лечение против коронавируса. Губернатором принято решение, обеспечивать людей лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения — это не только „Арбидол“ и „Интерферон“, но и „Коронавир“, стоимость которого в аптеке достигает 12 тысяч рублей», — сообщает заместитель главы региона.

Сегодня в Челябинской области идет массовая вакцинация против гриппа, впервые за многие годы южноуральцы активно решили ставить прививки. На данный момент из положенных 60%, иммунизацию прошли уже 30% населения, практически на 100% привиты все доктора и сотрудники образовательной сферы. Необходимо вакцинировать как можно больше людей, чтобы в нынешних условиях распространения коронавируса не было наложения одной инфекции на другую.

Что касается вакцины от Covid-19, то первая партия из 42 доз была отдана медикам — специалисты охотно соглашаются на прививку, в октябре планируется получение еще 3 000 доз вакцины.

«Чтобы в таких сложных условиях не лишить людей и плановой помощи, мы рекомендовали каждой поликлинике выделить терапевта для работы с гражданами старшего возраста и пациентами, имеющими хронические заболевания, консультирование на дому и по телефону позволит контролировать состояние здоровья людей из групп риска», — информирует Ирина Гехт.

Уже скоро в Челябинске откроется новая инфекционная больница. Сдача объекта намечена на 1 ноября этого года. Порядка 500 мест для госпитализации, вся диагностика, включая компьютерный томограф, и своя лаборатория позволят существенно разгрузить городские больницы и дать врачам возможность оказывать плановую помощь населению.

Отдельная работа в регионе ведется по привлечению медиков в сельские местности, первостепенная задача для правительства — обеспечение таких специалистов жилплощадью. В муниципалитеты уже направлено 196 миллионов на приобретение домов, также прорабатывается механизм покупки земельных участков и возведения на них жилья для врачей. Например, в Златоусте панируется строительство многопрофильной больницы для жителей горнозаводской зоны, а наличие коттеджного поселка и экология местности способны привлечь докторов.

Второй момент, который интересует специалистов, готовых отправиться в село — оснащенность оборудованием больниц и возможность стажировки в областном центре. В этом году в регионе для всех, кто хочет быть в профессии, на бюджетные средства открыты дополнительные 30 мест в ординатуре и 225 мест в медицинских колледжах.