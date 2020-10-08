В Челябинской области от коронавируса скончалась 72-летняя женщина

За сутки инфекция подтвердилась у 96 жителей региона.

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Ещё 96 новых заболевших коонавирусом, 7 из которых — школьники выявлено за минувшие сутки в Челябинской области. По данным регионального министерства здравоохранения, за весь период пандемии на Южном Урале выявлено 17 486 больных COVID-19.



«Больных COVID-19 — 3687 человек. За прошедшие сутки выписаны 50 человек. Всего 13242 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 661 940. За прошедшие сутки — 6503 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Два человека с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Челябинской области. У одной из умерших — 72-летней женщины, COVID-19 был выявлен как основное заболевание.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. От COVID-19: пациент, 72 года. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 72 года», — добавили представители ведомства.

Напомним, до 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, а также обязательный масочный режим. Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал тщательнее контролировать то, как люди пользуются средствами индивидуальной защиты. В частности за ношением масок будут следить в общественном транспорте.

Добавим, необходимую информацию о коронавирусе южноуральцы могут получить по телефону горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.