/ Капитальный ремонт в «бомбоубежище» многоквартирного дома потряс жителей

Управляющая компания оценила ремонт подвала в 49 тысяч рублей.

Жители двухэтажного дома по улице Турбинной жалуются на качество капитального ремонта. Проблемное здание находится в Калининском районе Челябинска. Капитальный ремонт здесь завершился недавно, однако заметных изменений не принес.

Проект составлялся даже без выезда на объект, просто исходя из общей площади дома и предельно допустимой стоимости работ. В итоге вся смета составила 49 тысяч рублей, которых хватило только на то, чтобы отремонтировать маленькую комнатку — бойлерную. А большая часть нашего подвала осталась в том же виде, что и была, с обветшавшими стенами. Какой смысл вообще делать капитальный ремонт того же фасада, если основание скоро разрушится и дом рухнет! — рассказала сайту «Первый областной» жительница проблемного дома Людмила Фаттахова.

Еще одна головная боль для жителей — платежи за коммунальные услуги. Сперва челябинцам выставили счет в размере 3,5 тысяч рублей в месяц, но позже получили новые квитанции с внушительными суммами. В соответствии с ними, жители должны по 7−13 тысяч. Помогать жильцам проблемного дома начал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, по инициативе депутата в Челябинской области идет кампания по контролю качества капитальных ремонтов. Для этого по номеру 8(351)776−23−89 работает горячая линия, принимающая жалобы от жителей. С начала 2018 года на нее поступило более 60 обращений.