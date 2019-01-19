/ Большой бродячий пес загрыз маленькую собачку в Магнитогорске

Жителей города беспокоит целая стая бездомных собак.

Жительница Магнитогорска бьет тревогу в одной из групп в социальных сетях. Она сообщает о большой собаке, которая ведет себя агрессивно.

На поселке Цементников бегает большая собака алабай. Сегодня она загрызла маленькую собачку возле пятиэтажки. — пишет встревоженная Елена Заруцкая в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Под постом Елены множество комментариев, жители города соглашаются с тем, что видели большую собаку, а некоторые говорят о целой стае бродячих псов.

Там не только эта собака бегает! Еще стая из 8−10 собак в районе бывшего ЛТП. Охраняют помойку, как свой дом! На машины бросаются, может и на людей. Не всегда там хожу. — пишет Ольга Карасева.

Этот алабай на людей не кинется, а вот та стая из 8−10 кидаются, ходить страшно. — отмечает Ольга Полещук.

Также люди в комментариях призывают хозяев животных заботиться о своих питомцах и ни в коем случае не оставлять собак без присмотра на улице.