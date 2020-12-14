Большинство жителей УрФО ходят на работу больными

Люди признались в этом во время большого соцопроса.

Большая часть уральцев — 63% — не берут больничный, если не температурят, и продолжают ходить на работу. Такую картину показал соцопрос, проведенный порталом hh.ru среди жителей Уральского федерального округа.

Оставшиеся респонденты ведут себя так:

— 1% берут больничный, но приходят на работу;

— 9% оформляют больничный лист, но трудятся дистанционно;

— 12% остаются дома и работают в удалённом режиме без официального больничного;

— ещё 2% не берут больничный, но остаются дома и не работают;

— лишь 12% оформляют больничный, остаются дома и не работают.

«Большинство опрошенных также признались, что их коллеги приходят на работу простуженными. А каждый третий житель Урала уверен, что кто-то из коллег заражал их простудой. В то же время 35% опрошенных отмечают, что их работодатель всегда отправляет простывших сотрудников домой», — говорит руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Среди тех респондентов, в чьих компаниях принято отправлять простуженных домой, только 29% отмечают, что заболевших не заставляют работать дистанционно. 37% говорят, что сотрудники могут добровольно работать из дома. Остальные сообщили, что их начальство требует от заболевших выполнять свои обязанности удаленно.