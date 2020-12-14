Коронавирусом заразились ещё 305 жителей Челябинской области

Свежая сводка Минздрава на утро 14 декабря 2020 года.

На утро понедельника, 14 декабря, в Челябинской области официально подтверждены 30 тысяч 855 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили еще 305 южноуральцам, среди которых был один школьник, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Накануне из больниц области выписаны 12 человек. Цифра невелика, так как минувший день был выходным. На лечении остаются 10 тысяч 249 человек. Классов, закрытых на карантин по ковид, в Челябинской области нет», — добавляют в Минздраве.

За прошедшие сутки скончались 12 человек с диагнозом COVID-19.

Непосредственно от коронавируса умерли две женщины — 63 и 83 лет, а также три мужчины — 60, 72 и 81 года.

От сопутствующих недугов скончались:

— сахарный диабет, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациентка, 69 лет;

— диффузный кардиосклероз, атеросклероз аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 84 года;

— сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 81 год;

— хронический пиелонефрит, артериолонефросклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 61 год;

— гипертоническая болезнь, мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 88 лет;

— сахарный диабет, атеросклероз артерий головного мозга (ковид сопутствующий) — пациентка, 64 года;

— диффузный кардиосклероз при атеросклерозе коронарных артерий, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет.

