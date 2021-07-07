Копейский парк Победы ждет масштабная реконструкция

На первый этап строительства из областного бюджета выделят более 100 миллионов рублей

В Копейске займутся реконструкцией парка Победы у стадиона «Химик». Как сообщили в правительстве региона, на реализацию первого этапа проекта требуется около 135 миллионов и по решению губернатора Алексея Текслера 90 процентов этой суммы выделят из областного бюджета.



«На первом этапе реконструкции предусмотрены земляные работы, строительство и переустройство инженерных сетей, а также монтаж опор и систем наружного освещения, видеонаблюдения, оповещения. Кроме того, предусмотрено сооружение входных групп, установка малых архитектурных форм, озеленение»,

— пояснили в правительстве Челябинской области.

Обновление парка пройдет в два этапа. Проект благоустройства предоставят на обсуждение жителям Копейска в ближайшее время.

Напомним, что парк Победы был заложен еще в 1950-х годах. Пространство остается популярным местом в городе, но уже больше 20 лет в парке не было никаких масштабных обновлений.