Офис «Альфа‑банка» в Челябинске переезжает с площади Революции

Отделение разместится возле аграрного университета

Офис «Альфа-банка», который находился на остановке «Площадь Революции» (проспект Ленина, 53), переезжает в помещение на проспекте Ленина, 73. Решение принято из-за того, что старый офис не отвечает техническим требованиям нового формата phygital (от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов). В старом помещении недостаточно места и слишком низкие потолки, сообщили в пресс-службе банка.

«В phygital-офисах клиенты получают теплое человеческое общение и качественные цифровые сервисы. Челябинцы точно оценят современную концепцию «Альфа-банка». В новом phygital-офисе работает биометрия. Офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%», — рассказал управляющий «Альфа-банком» в Челябинской области Сергей Лукоянов.

В мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность нового отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени. В офисе не будет бумаги: все документы будут подписываться и храниться в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год. Также там не будет стоек сотрудников и отдельной рабочей зоны. Работники и клиенты смогут выбрать любое удобное место для решения вопросов.



Открытие нового phygital-офиса «Альфа-банка» запланировано на июнь.

