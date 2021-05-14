В Челябинске определились с подрядчиком по ремонту трамвайных переездов

На аукцион заявились две организации

На сайте госзакупок были опубликованы итоги аукциона по выбору подрядчика, которому до 15 июля предстоит отремонтировать пять трамвайных переездов в Челябинске. Контракт выиграла компания «Звезда», зарегистрированная в областном центре Южного Урала. Конкуренцию на торгах ей составило ООО «Квадрастрой».

Обе компании заявили одну сумму — 3,2 миллиона рублей. Тем не менее «Звезда» подала документы раньше, что и стало основополагающим фактором для победы.

Победителю аукциона до середины июля предстоит отремонтировать переезды на перекрестках:

пересечение ул. Российской — ул. К. Маркса;

пересечение ул. Труда — ул. Цвиллинга;

пересечение ул. Черкасской — ул. 50-летия ВЛКСМ (в сторону ул. Черкасской);

пересечение пр. Победы — ул. Чичерина;

пересечение пр. Победы — ул. Молодогвардейцев.

Напомним, накануне мэрия Челябинска пригласила жителей поддержать обособление трамвайного движения и строительство посадочных платформ, проголосовав на портале «Активный Житель 74».