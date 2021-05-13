Жители Челябинска могут повлиять на обновление трамвайных путей и появление посадочных платформ

Поддержать транспортную реновацию можно участием в опросе на портале «Активный житель74»

В Челябинск поступят новые трамваи. Контракт на поставку 30 новых вагонов выиграла компания из группы «Синара». Мэрия города предложила челябинцам поддержать обновление сети общественного транспорта.

«Правительство Челябинской области заключило контракт на покупку 30 новых трамваев, также планируется произвести и другие масштабные работы по ремонту трамвайных путей и переездов. Поддержите обособление трамвайного движения и строительство посадочных платформ, проголосовав на портале „Активный Житель 74“», — сообщает администрация города в официальном паблике «ВКонтакте».

Напомним, 10 трамваев поступят в областной центр до 1 сентября. Остальные до конца года выкупят у Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Трамваи будут низкопольные, с четырьмя дверями и климатической установкой, светодиодными указателями, видеопанелями, видеонаблюдением, точками доступа к Wi-Fi, разъемами для зарядки смартфонов, а также системой диагностики.

Поддержать обособленное движение трамваев и посадочных платформ можно на портале «Активный житель74».