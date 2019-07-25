Алексей Текслер открыл выставку «День поля»

В этом году мероприятие проходит в Чебаркульском районе.

Сегодня, 25 июля, Алексей Текслер прибыл на ежегодную сельскохозяйственную выставку «День поля». Поприветствовав участников мероприятия, глава региона посетил несколько представленных там экспозиций.

«”День поля” уже давно стал традиционным событием для региона. Он подчеркивает лидерство нашей области в агропромышленном комплексе. Также Уральский федеральный округ является лидером по посевным площадям, объему и экспорту сельской продукции. На этом мероприятии каждый сможет обменяться профессиональным опытом, чтобы потом использовать его для решения будущих задач. И, конечно, я желаю, чтобы у вас в этом году был большой урожай», — заявил глава Челябинской области.

Кроме того, Алексей Текслер подчеркнул, что в этом году Правительство Челябинской области выделит на поддержку и развитие сельского хозяйства региона более 4 миллиардов рублей.

Главной задачей самой выставки является создание эффективной площадки для обмена опытом и деловыми контактами. Также впервые в этом году в рамках мероприятия пройдет заседание по цифровой трансформации сельскохозяйственных отраслей производства.