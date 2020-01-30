В Челябинске ограничен подъезд к креативному центру «Svoboda2»

Горожане пожаловались на пробки.

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В Челябинске 30 января перекрыли проезд к креативному кластеру «Svoboda2». Это связано со строительством транспортной развязки на Братьев Кашириных.

В администрации города сообщили, что проезд будет перекрыт снова в связи с монтажом балок пролетного строения новой развязки. Однако проход для пешеходов открыт. Главное — соблюдать меры предосторожности.

«Завтра, 31 января, подъезд к зданию будет перекрыт с 10 до 11 утра, а также с 15 до 16 часов. 1 февраля проезд также будет перекрыт с 10 до 11 и с 15 до 16 часов», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее на пробки пожаловались челябинцы. Они не смогли проехать к центру из-за ограничения.